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Звезда «Гарри Поттера» сыграет в хорроре российского режиссера

Актер Том Фелтон присоединился к актерскому составу фильма Кирилла Соколова

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Steve Vas/Global Look Press

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», и звезда «Отрочества» Патриша Аркетт присоединились к актерскому касту англоязычного хоррора режиссера Кирилла Соколова They Will Kill You. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект станет голливудским дебютом российского постановщика. Картина расскажет о домработнице, которая откликается на вакансию в одной из высоток Нью-Йорка. Сама того не подозревая, женщина попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей и сатанистами.

Съемки фильма запланированы в сентябре. Главную роль в проекте исполнит Зази Битц («Дэдпул 2»), а продюсируют фильм Энди и Барбара Мускетти («Оно»).

Недавно сообщалось, что российский прокат вновь возглавил канадско-американский триллер «Собиратель душ» режиссера Осгуда Перкинса. Он собрал 66,8 млн рублей.

В фильме рассказывается об агенте ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких преступлений, совершенных маньяком по прозвищу Собиратель душ. Роли в картине исполнили Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер и другие.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказал, почему его дети никогда не посмотрят сериал.

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