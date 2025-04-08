В Тегеране назвали дату и место непрямых переговоров делегаций Ирана и США

Аракчи: делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров

Представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля встретятся в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он назвал будущую встречу в равной степени и возможностью, и испытанием. Аракчи отметил, что мяч находится на стороне Америки.

7 апреля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры «на самом высоком» уровне.

В тот же день официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что любая внешняя агрессия в сторону Ирана повлечет за собой жесткий ответ.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.

Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США.