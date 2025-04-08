В России создали ткань для одежды с защитой от электромагнитного излучения

В ЛЭТИ создана ткань для одежды с защитой от электромагнитного излучения

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. Ульянова Ленина (ЛЭТИ) создали текстиль, содержащий особым способом нанесенный электропроводящий полимер полипиррол и магнетит. Он способен снижать мощность электромагнитного излучения более чем на 90%, об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Во многих странах установлены нормы безопасности по уровню электромагнитного излучения, превышение которого может нанести вред человеку. Однако электромагнитные поля могут не только влиять на здоровье, но и вызывать технические сбои. Они нарушают работу электроники, приводят к поломке микросхем и позволяют злоумышленникам дистанционно считывать данные с гаджетов.

Для защиты от электромагнитных помех и утечки данных применяются экраны с высокой магнитной или электрической проводимостью. Они создаются для предотвращения излучения вокруг его источников или защищаемых объектов. В производстве защитных экранов традиционно используются металлы, но их применение ограничено, поскольку металлические соединения могут разрушаться вследствие коррозии.

В качестве альтернативы ученые рассматривают электропроводящие полимеры. Они устойчивы к агрессивным средам и в 5–8 раз легче металлов. Ученые разработали электропроводящий композиционный текстиль, а также текстиль, сочетающий электропроводящие и магнитные свойства. Эти материалы созданы на основе биосовместимых нетоксичных компонентов: коммерческого нетканого текстиля, специального электропроводящего пластика — полипиррола и магнетита (Fe3O4). При этом материал сохраняет структуру и прочность исходной ткани, что делает его удобным для применения в различных сферах.

«Исследование взаимодействия композиционного текстиля с электромагнитным излучением показало, что образцы толщиной 6 мм с добавлением магнетита в диапазоне частот 6–8 ГГц снижали мощность излучения более чем на 90%. Экранирующая способность материала растет на более высоких частотах. Благодаря биосовместимым нетоксичным компонентам и «дышащей» структуре он может использоваться в контакте с телом человека, не теряя своих свойств даже при контакте с потом или водой», – рассказал аспирант кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Щербаков.

Материал может применяться как для защиты человека от вредоносного электромагнитного излучения, защиты электронной техники, так и в качестве основы для мобильных нагревательных элементов и источников питания.

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