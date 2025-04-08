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В РАНХиГС рассказали, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года

Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК будут проиндексированы с 1 октября
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Depositphotos

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева сообщила о предстоящем повышении зарплат сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы (за исключением судей). Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Индексация заработных плат в размере 4,5% планируется с 1 октября текущего года.

Голубева уточнила, что это второй этап индексации заработных плат госслужащих в 2025 году. Повышение затронет все российские регионы, с учетом региональных коэффициентов и особенностей. Она подчеркнула, что порядок индексации заработной платы работников государственных органов и муниципальных учреждений определен трудовым законодательством и соответствующими нормативными актами.

При этом Голубева отметила, что другие работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями коллективных договоров или локальных нормативных актов.

Сегодня член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что налоговая инспекция может заподозрить компанию в выплате серых зарплат, если сотрудники выполняют большой объем работы, но их средняя зарплата минимальна.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.

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