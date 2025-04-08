Де Ниро получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом со ссылкой на коммюнике форума сообщает РИА Новости.

Де Ниро получит награду за «выдающиеся достижения» 13 мая 2025 года на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он возглавлял жюри.

81-летний актер снялся более чем в 140 картинах, в том числе и в культовых: «Крестном отце 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Охотнике на оленей» Майкла Чимино, «Казино», «Бешеном быке», «Таксисте» Мартина Скорсезе, «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Де Ниро — двукратный обладатель кинопремии «Оскар».

В мае 2024 года фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера, в котором снимались российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

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