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Панама отозвала посла в России спустя два месяца после назначения

МИД Панамы отправил в отставку посла в РФ через два месяца после назначения
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Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Панама решила отправить в отставку посла в России Холмана Делберта Катлина Тодда всего через два месяца после его официального вступления в должность. Об этом сообщила газета La Prensa со ссылкой на МИД республики.

Тодд — кадровый дипломат с опытом работы на дипломатической службе Панамы. Его назначение главой дипмиссии в РФ было одним из последних назначений действующего правительства.

Он вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову 10 февраля.

В МИД Панамы заявили, что должность посла является свободно назначаемой и сменяемой, в связи с чем его увольнение не требует публичного обоснования. Пока не известно, кто возглавит панамское посольство после Холмана Делберта Катлина Тодда.

До этого агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщило, что Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии.

Ранее Лавров встретился с иностранными послами.

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