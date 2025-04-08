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В Госдуме рассказали о размере индексации пенсий в 2026 году

Депутат Гаврилов: в 2026 году к пенсии может быть дополнительная прибавка
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, на сколько может вырасти пенсия в 2026 году. Его слова передает ТАСС.

С 1 января следующего года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка, но ее уровень ограничен объемом реальных поступлений, отметил Гаврилов.

Депутат привел в пример, что если в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 тыс. рублей и инфляция составит 5%, то с февраля 2026 года сумма выплат может подняться до 24 150 рублей.

«В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24 633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен», — сказал он.

Глава комитета также предупредил, что в случае дальнейшего роста расходов бюджета, резких прибавок ждать не стоит.

До этого сообщалось, что с 1 июля власти начнут по-другому считать трудовой стаж для учета страховой пенсии.

Ранее россияне рассказали, чем планируют заниматься на пенсии.

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