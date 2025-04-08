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Названы главные рассадники бактерий в квартире

Эксперт Золотарева: на телефоне может быть больше микробов, чем на унитазе
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Даже в самом чистом доме можно найти места, в которых бактерии чувствуют себя очень вольготно. О главных рассадниках бактерий в квартире «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Прежде всего, это ванная комната. Дверные ручки, смесители и занавески для душа часто становятся рассадниками микроорганизмов. Влажность и тепло создают идеальные условия для размножения различных грибов и бактерий. Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно протирать смесители и дверные ручки антибактериальными средствами, а занавески для душа — тщательно просушивать. Раз в 2-3 месяца или чаще, если вы заметите на них следы роста микроорганизмов, необходимо проводить стирку шторки или замачивание в растворе с дезинфицирующим средством», — объяснила она.

Кухня — еще одно место, любимое бактериями. Губки для мытья посуды, разделочные доски, сливные отверстия раковин и даже бытовая техника, такая как посудомоечные и стиральные машины, становятся домом для целых колоний микроорганизмов. Важно регулярно мыть кухонные принадлежности с моющим средством сразу после использования и тщательно просушивать их.

«Не рекомендуется использовать одну и ту же разделочную доску для мяса и свежих овощей и фруктов, а губки нужно менять каждую неделю при ежедневном использовании. После каждого использования стиральной и посудомоечной машины оставляйте их открытыми для просушивания, остатки влаги в труднодоступных местах желательно отдельно собрать сухой тряпкой. Также полезно периодически запускать работать стиральные и посудомоечные машины на высоких температурах для удаления возможных бактерий», — отметила эксперт.

Гаджеты, такие как мобильные телефоны, клавиатуры, мышки и пульты от телевизоров, тоже являются прекрасными переносчиками бактерий. Исследования показывают, что на поверхности мобильных телефонов может быть больше микробов, чем на ободке унитаза. Это связано с тем, что мы часто берем гаджеты грязными руками и редко их очищаем. Старайтесь регулярно протирать гаджеты влажными или спиртовыми салфетками, или специальными средствами для уборки компьютерной техники, особенно в сезон простуд.

«И, наконец, холодильник, который мы привыкли считать безопасным местом для хранения продуктов, может быть источником патогенных микроорганизмов. Ящики для овощей, где часто скапливается влага и находятся остатки продуктов, являются идеальной средой для размножения бактерий и плесневых грибов. Необходимо регулярно мыть холодильник и следить за сроками хранения продуктов, не допуская хранения сырого мяса рядом с готовой едой или немытыми овощами и фруктами. Это поможет избежать не только неприятных запахов, но и потенциальных проблем со здоровьем», — резюмировала Золотарева.

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