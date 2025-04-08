В Латинской Америке заинтересовались российским оружием

В Бразилии завершилась значимая выставка вооружений и систем двойного назначения LAAD 2025, на которой компания «Рособоронэкспорт» представила ряд новейших образцов военной техники, разработанных с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на отсутствие публичных объявлений о новых контрактах, эксперты отмечают, что возвращение России на выставку после шести лет отсутствия свидетельствует о растущем интересе стран Латинской Америки к российским военным технологиям.

Как сообщили в «Рособоронэкспорте», промежуточные итоги LAAD 2025 включают консультации и переговоры с делегациями стран, дружественных к России, по ряду совместных проектов, связанных с производством продукции оборонной отрасли.

По предварительным данным, обсуждались поставки стрелкового оружия и боеприпасов, экспортных версий систем противовоздушной обороны, многоцелевых вертолетов (включая Ка-226Т), истребителей Су-57Э, авиадвигателей, а также новейших авиационных ракет.

Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025, стартовавшая в Рио-де-Жанейро 1 апреля, длилась четыре дня. Это мероприятие проходит раз в два года, однако в 2021 и 2023 годах Россия не принимала в нем участие: в 2021 году причина заключалась в пандемии, а в 2023 году российские производители сосредоточились на повышении эффективности своей техники для специальной военной операции.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует увеличить экспорт оружия после окончания специальной военной операции на Украине.

Ранее в США рассказали о российском лазерном оружии против дронов.