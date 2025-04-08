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Сирия переводит послов в России и в Саудовской Аравии в Дамаск

МИД Сирии переводит послов в Москве и в Эр-Рияде в центральный аппарат в Дамаске
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Shamil Zhumatov/Reuters

Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.

«Министр иностранных дел Сирии [Асаад аш-Шибани] принял решение о переводе послов Сирийской Арабской Республики в России и Саудовской Аравии в центральный аппарат в рамках только что начавшихся дипломатических перестановок», — говорится в сообщении.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Посольство САР в Москве с октября 2022 года возглавляет Башар аль-Джаафари. Глава дипмиссии в Эр-Рияде — Айман Сусан.

До этого Al Jadeed сообщал, что младший брат Ахмед аш-Шараа Махер возглавит канцелярию Республиканского дворца в Дамаске, где расположена резиденция главы государства.

Ранее в окрестностях столицы Сирии произошло несколько взрывов.

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