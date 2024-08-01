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Милош Бикович раскрыл свои табу в кино

Актер Милош Бикович заявил, что не хочет участвовать в пропагандистских проектах

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bikovic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Милош Бикович признался в беседе с «Пятым каналом», что у него есть табу в кино.

Бикович заявил, что не стал бы сниматься в пропагандистских картинах. Артист не видит смысла в них участвовать. Актер заявил, что такие проекты деструктивные. Он не стал бы работать над фильмами, которые «слишком политически окрашенные», или в политических, маскирующихся под «социально-модные тренды».

«Они запакованы как некие человеческие ценности, а на самом деле это политический инструмент для дестабилизации и разрушения общества. Я не люблю участвовать в таких проектах», — поделился артист.

Милош Бикович наиболее известен по роли Гриши в картине «Холоп». Он также снимался в проектах «Вызов», «Лед», «Отель Элеон», «Солнечный удар», «Отель «Белград», «The Телки».

В июне стало известно, что Бикович сыграет главную роль в российско-китайском шпионском фильме «Красный шелк».

Действие будущего шпионского фильма разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Ранее Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям «Холопа».

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