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Дождь и французский шансон: россияне рассказали, под какие звуки засыпают

Россияне признались, что засыпают под песни Агутина и французский шансон

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россияне рассказали, под какие звуки чаще всего засыпают. Результаты нового исследования музыкальных предпочтений опубликовал HiFi-стриминг Звук.

Согласно исследованию, чтобы лучше уснуть, более 40% респондентов включают перед сном музыку, 24% обращаются к физическим нагрузкам, а 35% опрошенных используют оба этих варианта

32% россиян предпочитают включать перед сном любимую музыку или избранные треки, которые помогают расслабиться. Самыми популярными перед сном оказались звуки дождя или шум морских волн (26% включающих музыку респондентов). 22% перед сном слушают классическую музыку, 15% опрошенных — эстраду и каверы, по 12% — у советских и иностранных рок-баллад и эмбиент-треки, 7% слушают песни из фильмов и мюзиклов, а 6% французский шансон, «вроде Джо Дассена или Шарля Азнавура».

Более 20% респондентов ответили, что включают перед сном детективы в формате аудиокниг (17% из них слушают исторические романы и биографии, а 10% — сказки).

Самой убаюкивающей 32% опрошенных россиян назвали композицию The Beatles «Let it be». Кроме того, в топе «сонных песен» оказались «На заре» группы «Альянс», песня Шарля Азнавура и Мирей Матьё «Вечная любовь», композиции Людовико Эйнауди, песня Леонида Агутина «Аэропорты», трек «Wild Horses» The Rolling Stones, разные вариации рок-композиций, колыбельные и песни группы «Кино».

Накануне эксперты назвали любимый жанр музыки россиян.

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