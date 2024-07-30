Галкин обжаловал отказ исключить его из иноагентов в Верховном суде

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал жалобу в Верховный суд России на отказ в его исключении из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступила жалоба от Максима Александровича Галкина. Дата заседания пока не назначена», — сообщил источник агентства.

В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил просьбу Галкина о его исключении из реестра иноагентов.

Представитель Галкина Екатерина Зубань тогда заявила, что решение Минюста нарушает права и свободы ее клиента. Она подчеркнула, что Галкин никогда не занимался политической деятельностью, а его критика в адрес государственных органов не может считаться таковой. По ее словам, шоумен «никогда не получал организационной или финансовой поддержки от Украины или других стран», и никто не определял темы его выступлений.

Летом прошлого года представитель Галкина также пытался добиться его исключения из списка иноагентов, однако Замоскворецкий суд поддержал позицию министерства юстиции РФ, а апелляция подтвердила это решение.

Шоумен обратился в Верховный суд.

Галкин публично осудил специальную военную операцию и в 2022 году вместе с семьей переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст внес шоумена в реестр иностранных агентов, указав на финансирование его деятельности со стороны Украины и на «осуществление политической деятельности». С тех пор он проводит концерты исключительно за границей.

Ранее Минюст не нашел причин признать Пугачеву иноагентом.