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Концерт Slimus в Новосибирске отменили после жалобы Мизулиной

В Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus

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@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Концерт рэпера Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев), который должен был состояться в Новосибирске 27 июля, отменен. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«По не зависящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Ждем и верим в лучшее вместе!» — говорится в объявлении организаторов.

Они также пообещали разместить на странице информацию о новой дате и заверили, что купленные билеты останутся действительными.

Накануне в Нижнем Новгороде тоже отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

«Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — писала Мизулина

Ранее возвращение рэпера в Россию объяснил писатель Захар Прилепин.

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