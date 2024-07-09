Стало известно о возвращении на сцену Андрея Губина

Певец Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Губин выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи. Творческий вечер с певцом состоится 23 августа. Организаторы мероприятия подтвердили участие исполнителя. Как отмечает Mash, артист согласился спеть минимум одну песню. Остальные хиты музыканта исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и десяток других артистов. Ведущими фестиваля станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

Уже несколько лет Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. В мае 2024-го Губин признался, что его сердце бьется с перебоями.

В феврале Андрей Губин заявил, что не ездил на корпоративы во время болезни, а также опроверг слухи о якобы своих планах возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей.

Тогда Губин рассказывал, что «ждет и верит», когда у него появится возможность вернуться к концертной деятельности.

Ранее Ольга Орлова ответила, поддерживает ли связь с Губиным.