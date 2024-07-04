У Саши Стоуна обнаружили долги перед налоговой почти в миллион рублей

Блогер и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин – настоящее имя) задолжал почти миллион рублей Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, общий долг Стоуна перед налоговой составляет 876 тысяч рублей. Если долг будет не оплачен, блогеру могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу. При этом агент Зарубина уверил в беседе с Shot, что у спортсмена нет никаких задолженностей.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае».

1 июля Стоун сообщил, что больше не согласится участвовать в реалити-шоу. Блогер назвал съемки в подобных программах не той дорогой, по которой ему хотелось бы развиваться.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены» и хотели выгнать из проекта.

Ранее Айза-Лилуна Ай посоветовала Саше Стоуну обратиться к психотерапевту.