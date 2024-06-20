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Звезда «Кривого зеркала» назвал Максима Галкина королем пародий

Артист Аванесян заявил, что не осуждает Максима Галкина после отъезда из России

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер и юморист Карен Аванесян назвал в интервью с YouTube-каналом «RTVI Развлечения» Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) королем пародий.

Аванесян признался, что ему нравится творческий диапазон Галкина. Он отметил, что коллега может делать как мужские, так и женские голоса. Он считает артиста одним из лучших шоуменов.

Аванесян не стал отрицать, что эмиграция Галкина стала потерей для российского юмора.

«Вообще любой хороший артист, конечно, потеря. Но он сам решил, как ему быть. Жалко, конечно. Я очень хотел бы, чтобы Галкин остался в России. Он удивительнейший и талантливый человек», — рассказал комик.

Аванесян отметил, что одно из главных преимуществ Галкина — наличие лингвистического образования. По словам юмориста, коллега очень хорошо использовал знание языков в своих пародиях, что вызывало «потрясающий эффект».

Аванесян вспомнил, как Галкин пародировал Бориса Ельцина в Армении. Юморист рассказал, что в один момент артист начал говорить от лица бывшего президента России на армянском языке.

«В зале грохот стоял! Потому что Ельцин вдруг заговорил по-армянски. Я считаю, он, конечно, потрясающий пародист, юморист. Все вместе!» — отметил актер.
При этом Аванесян уточнил, что не осуждает Галкина за отъезд из России.

«Никого никогда не осуждал, живу по принципу «не суди и не судим будешь». Но актер хороший», — заключил Аванесян.

Ранее брат Максима Галкина оказался владельцем элитной недвижимости.

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