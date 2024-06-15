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Российский фильм вошел в конкурс Международного кинофестиваля в Мумбаи

Фильм «Последняя смена» режиссера Унаева примет участие в кинофестивале в Мумбаи

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Miff

Российский фильм вошел в конкурс Международного кинофестиваля короткометражных, документальных и анимационных фильмов в индийском Мумбаи (MIFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Россию на смотре представит картина Аскера Унаева «Последняя смена» (2023) — она претендует на победу в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм».

Главные герои картины — два почтальона, работающие среди отдаленных горных аулов. Они встречаются с редкими обитателями этих мест и прощаются с миром, уходящим в историю.

Всего на MIFF представят 314 фильмов из 59 стран на 61 языке, здесь пройдут 8 мировых премьер, и 5 международных премьер, а также азиатские и индийские премьеры.

В 2024 году на полях фестиваля впервые пройдет Doc Film Bazaar — площадка для независимых кинематографистов, где они могут сотрудников и покупателей для своих проектов.

MIFF — старейший и крупнейший кинофестиваль неигровых фильмов в Южной Азии, впервые его провели в 1990 году. В 2024 году он проводится уже в 18-й раз.

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