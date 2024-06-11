Яну Троянову просят проверить на пропаганду терроризма

Движение активистов «Ветераны России» подало заявления в генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты подали обращения с требованием проверить последнее интервью Трояновой на пропаганду терроризма. Общественники настаивают внести актрису в список террористов и экстремистов и лишить ее гражданства.

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России.