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В Театре на Малой Ордынке прокомментировали объединение с Театром сатиры

Актер Герасимов: Театр сатиры не будут объединять с Театром на Малой Ордынке

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра сатиры Евгений Герасимов заявил в беседе с ТАСС, что не планирует объединять два учреждения культуры.

«Театр сатиры не планируют объединять с Театром на Малой Ордынке», — сообщил артист.

7 июня в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

8 июня стало известно, что директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул пост руководителя учреждения.

10 июня Богомолов заявил, что не планирует объединять Театр Виктюка с Театром на Бронной. Он заверил, что управление Театром Виктюка и Театром на Малой Бронной — это и вызов для него, и признание со стороны города его успехов в менеджменте театра.

Ранее Богомолов рассказал об отношении к Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом).

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