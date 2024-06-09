Айза разозлилась от слов Барановской, вспомнившей о рожавших в поле бабушках

Блогерша Айза призналась, что ее раздражают слова Юлии Барановской, которая «призвала всех женщин рожать в поле». Своим мнением бывшая жена Гуфа поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Женщин все время призывают к чему-то, их заставляют что-то делать. Я привыкла к тому, что разного рода мужчины говорят, что женщина что-то должна, а самая главная функция женщины — это рожать. Сейчас уже призывают рожать чуть ли не со школы», — заявила блогерша.

Она возмутилась, что Барановская в своей речи напомнила о прабабушках, которые рожали детей в поле. Айза заявила, что живет в Индонезии, где многим женщинам в деревнях не доступна современная медицина, поэтому там большой процент тех, кто не выживает при родах.

«О каком вообще ДНК-коде говорит Барановская? Мы идем в ногу со временем, мы должны быть современными, сейчас есть современная медицина. Зачем нам рожать в поле?» — посетовала Айза.

Недавно Барановская в рамках ПМЭФ обрадовалась обсуждению семейных ценностей и заявила, что в России идет возрождение культурного кода.

«Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем», — сказала она.

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