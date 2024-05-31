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Никита Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

РИА Новости: Джигурда захотел служить в подразделении Блиновского в зоне СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Скандально известный российский актер и шоумен Никита Джигурда планирует вступить в службу в подразделении СВО, где в настоящее время находится Алексей Блиновский. Об этом сообщил источник, близкий к бывшему адвокату актера Михаила ЕфремоваЭльману Пашаеву, в беседе с РИА Новости.

Источник подтвердил желание звезды быть в подразделении мужа арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской, а также адвоката Пашаева.

«Да, Джигурда также планирует присоединиться к этому подразделению и уже подал запрос на соответствующее документальное разрешение», — рассказал собеседник агентства.

Во время своих поездок в Донецкую народную республику (ДНР) Никита Джигурда уже посещал подразделение, где планирует служить. В марте этого года он доставил военнослужащим беспилотники, другое необходимое оборудование и провел для них творческий вечер.

Военнослужащий Алексей Блиновский, супруг арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не является на службу и не выполняет поручений, сообщил РИА Новости другой информированный источник.

По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но отказался от этой идеи после узнав, что его могут отправить на боевые действия и штурмы.

Ранее Волочкова рассказала об отношениях с Джигурдой после публикации скандального видео.

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