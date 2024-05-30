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Садальский рассказал, как жила Заворотнюк в последние годы

Шоумен Садальский: Анастасия Заворотнюк вела скрытый образ жизни из-за болезни

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шоумен Станислав Садальский признался, что оказался одним из последних коллег, с кем общалась Анастасия Заворотнюк. Его слова передает Telegram-канал Mash.

«Она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она боец, и она какая-то настоящая. Только гордость и печаль за нее», — заявил актер.

Он добавил, что звезда «Моей прекрасной няни» вела скрытый образ жизни из-за болезни, а также актриса отказывалась посещать программы на телевидении и делиться своей историей. По словам Садальского, знаменитость не хотела, чтобы кто-либо видел ее «беспомощность».

Канал также опубликовал скриншот переписки Садальского с Заворотнюк, где артистка благодарит своего коллегу за поддержку. Она признается, что таких неравнодушных людей, как шоумен, мало.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее телеведущая Кудрявцева заявила, что запомнит Заворотнюк смешной и сильной.

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