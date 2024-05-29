Звезда КВН Борщева рассказала, как сохранить крепкий брак после 19 лет отношений

Юмористка Елена Борщева в интервью PROZvezd отметила, что общие увлечения в семье помогают сохранить крепкие отношения.

«Наверное, нужно как иметь общие увлечения, так и отдельные. Нас с мужем объединил юмор, КВН. Мы любим шутить, смотреть юмористические передачи, разные фильмы. Но также у каждого есть и свои увлечения. У мужа – спорт. Это для него как хобби, так и работа», — пояснила Борщева.

По словам Борщевой, ее муж очень любит природу, поэтому они ездят в Беларусь, где юмористка собирает грибы, а ее муж ходит на рыбалку. Сама звезда «Comedy Woman» призналась, что также увлекается рисованием и изучением языков, сейчас артистка уже 9 месяцев учит китайский. По мнению юмористки, в браке партнеры должны не только иметь общие увлечения, но и сохранять интерес друг к другу.

«Для нас обоих очень важна семья. Поэтому весь секрет наших отношений заключается в ежедневном труде, взаимоуважении и, конечно, любви», — резюмировала Борщева.

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