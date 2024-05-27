Стало известно, как Vacio смог уехать в США

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) смог уехать в США через Армению благодаря помощи «третьих лиц». Он кинул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал собственный источник издания, Васильев хотел пройти срочную службу и даже проходил недельный курс по подготовке к ней, но во время подготовки передумал.

Он уехал в Армению, а оттуда — в США и утверждает, что хочет заниматься только музыкой.

В 2023 году Vacio за появление в голом виде в общественном месте на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой отсидел 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. 13 мая стало известно об отъезде Vacio из России.

Накануне Московский суд привлек к административной ответственности еще одного участника скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой. Постановлением мирового судьи за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) был привлечен к административной ответственности Павел Бабак. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.