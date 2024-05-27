Янковский ответил на слух о съемках российской версии «Сверхъестественного»

Актер Иван Янковский признался в беседе с RTVI, что не слышал о съемках российской версии сериала «Сверхъестественное», где якобы принимает участие.

«Что это за информация? Я не знаю», — заявил артист.

26 мая издание theGirl сообщило, что Иван Янковский и Никита Кологривый претендуют на главные роли в российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное».

Издание подчеркнуло, что о планах адаптировать знаменитый американский сериал под российские реалии пока только ходят слухи. Предположительно, производством займется телеканал ТНТ, а на главные роли братьев Сэма и Дина Винчестеров могут взять коллег по «Слову пацана» — Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Оригинальный проект, созданный режиссером Эриком Крипке, рассказывает о двух братьях — Дине и Сэме Винчестерах, которые расследуют паранормальные случаи по всей Америке и изгоняют нечисть. Первая серия «Сверхъестественного» вышла в сентябре 2005 года. Сериал приобрел большую популярность и несколько спин-оффов. Финальный эпизод картины транслировался в ноябре 2020-го.

Ранее стало известно, что Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть антагониста в сиквеле фильма «Король и Шут».