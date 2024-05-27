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Клава Кока рассердилась на фанатов, которые упрекнули ее в хайпе на отношениях

Певица Клава Кока осудила хейтеров за оскорбления в адрес Поверина

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Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока в своем Telegram-канале пожаловалась на хейтеров, которые оскорбляют ее кавалера Александра Поверина.

«Ты пытаешься быть максимально откровенной с аудиторией, приоткрываешь личное, а тебе пишут, что ты хайпишь и устраиваешь показуху. А половина еще и осуждает твой выбор и оскорбляет человека, которого даже не знает», — посетовала Кока.

Она выразила мнение, что многие связали ее новый трек «Нет парня — нет проблем» с реальным романом с Повериным. Артистка пояснила, что у нее в отношениях все хорошо, просто она поймала «грустный вайб» и решила записать песню под впечатлением от пережитых эмоций.

«То есть неужели вы думаете, что если бы я реально рассталась со своим парнем, я бы через пару недель написала веселенькую песенку и пошла бы плясать? Такая «хи-хи, нет парня, нет проблем». То есть как вы это видите вообще?» — возмутилась Кока.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

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