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Звезда «Майора Грома» сравнил гонорары ведущего на ТВ и в Stand-Up

Комик Чебатков заверил, что зарплаты ведущего телешоу и Stand-Up одинаковы

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Bubble Studios

Юморист Евгений Чебатков на YouTube-шоу «Макарена» сравнил гонорар за работу ведущим на телешоу и в проекте Stand-Up.

«Не сказал бы, что речь идет о какой-то огромной разнице. Плюс-минус [одно и то же]», — уточнил Чебатков.

По словам артиста, он получает большое удовольствие, работая ведущим «Stand-Up шоу». Юморист признался, что слушает все выступления амбициозных стендаперов, чтобы быть на волне юмора и подхватывать тренды у коллег.

«Я каждый сезон слушаю внимательно всех выступающих, вникаю в пульс стендап-комедии с этого ракурса», — улыбнулся Чебатков.

Он также заверил, что никогда не пользуется заранее подготовленными к программе материалами, отдавая предпочтение творческой импровизации.

Недавно в сеть попал райдер комика и актера Евгения Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». В частности, в райдере актер потребовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.

Ранее «Майор Гром» обогнал Гая Ричи в российском прокате.

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