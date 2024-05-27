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Автор «Сердца Пармы» Алексей Иванов рассказал о новом романе

Писатель Иванов напишет научную фантастику о путешествии по железной дороге

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Писатель Алексей Иванов во время встречи с читателями в Перми рассказал о новом романе. Его цитирует aif.ru.

По словам Иванова, он обычно не стесняясь рассказывает о том, над чем работает, однако в подробностях о новой книге рассказать не может. Тем не менее Иванов описал маршрут, который представлен в романе.

«Это путешествие от Магнитогорска через курорт «Банное озеро» на станцию Додлы и дальше — по заброшенной железной дороге, закрытому городу к горе Ямантау, где находится секретный закрытый правительственный комплекс», — рассказал писатель.

Иванов уточнил, что по жанру это будет научная фантастика.

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