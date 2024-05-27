Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь

Певица Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за боязни онеметь на фоне курения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, артистка осипла из-за активного курения и испугалась совсем потерять голос. Врачи обнаружили у Хлебниковой гипотонусную дисфонию — это нарушение речи, при котором снижается тонус голосовых связок, а также появляется хрипота и прерывистое звучание. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру, так как о проблемах с голосом стало известно еще в 2021 году.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2022-го Хлебникову выписали из больницы.

После пожара, отмечает kp.ru, певица перенесла несколько пластических операций и долго восстанавливалась.

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