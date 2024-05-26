Григорий Лепс раскрыл, планирует ли дуэт с Егором Кридом

Певец Григорий Лепс заявил в беседе с «Пятым каналом», что не против спеть дуэтом с коллегой Егором Кридом.

Лепс отметил, что сам не делал предложений о сотрудничестве с Кридом. Однако он не против.

«Посмотрим. Получится — получится. Нет — нет. Кто знает?» — поделился исполнитель.

Лепс отметил, что молодые артисты популярные и мотивированные.

«А я то уже… Мне что петь, что не петь», — заявил певец.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт. Костромские зрители рассказали в беседе с kp.ru, что телефон девушки не сломался.

21 апреля Лепс заявил в нецензурной форме, что фанатка ему надоела на концерте. Артист отметил, что два раза предупреждал ее убрать смартфон.

Адвокат Александр Бенхин заявлял, что инцидент, когда певец Григорий Лепс выбил из рук фанатки телефон, могут урегулировать.

Ранее автор «Рюмки водки на столе» упал во время концерта.