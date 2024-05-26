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Дочь Юлии Началовой поступает в театральный

Дочь Юлии Началовой Алдонина сообщила, что поступает в театральный вуз

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veraldonina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина сообщила в шоу «Ты не поверишь!», что хочет поступать в театральный вуз.

На данный момент Алдонина все еще готовится к ЕГЭ. Она уже сдала литературу. Дочь певицы также напишет экзамен по русскому языку и базовой математике. Однако особый уклон девушка сделает на подготовке к внутреннему экзамену в вузе.

«Там больше роль играет внутренний творческий экзамен. Театральные вузы просят прочитать прозу, стихотворение, басню. Может быть, что-то спеть, станцевать», — рассказала дочь певицы.

При этом крестная мать Алдониной, певица Лариса Долина хочет, чтобы дочь Началовой развивала себя в музыке. Она даже позвала ее в свою академию.

«У нее в голове и в сердце мюзикл. А я в институте своем открываю кафедру мюзикла в следующем году. Поэтому предлагаю ей поступить туда», — рассказала Долина.

В марте Алдонина призналась, что тратит около 20 тысяч рублей в месяц. Она рассказала, что зарабатывает деньги с концертов и частных мероприятий, однако это нельзя назвать стабильным доходом. Ее финансово поддерживают бабушка и дедушка.

Ранее дочь Началовой рассказала о последнем обещании матери.

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