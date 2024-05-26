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У Пьера Нарцисса родилась внучка от внебрачного сына

Вдова певца Пьера Нарцисса Калачева сообщила о пополнении в семье

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Global Look Press

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что у внебрачного сына исполнителя Андрэ родилась дочь. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Он ее Каролине [дочери певица] и мне показывал. А они ждали сына, чтобы назвать его Пьер Нарцисс», — подчеркнула Калачева.

По словам женщины, семья Нарцисса поддерживает связь с Андрэ, который живет в Камеруне. В июне внебрачный сын собирается прилететь в Россию. Калачева добавила также, что сын часто навещает могилу отца в Африке и присылает ей видеоотчет.

«Я ему финансирую поездки. Он заезжает и покупает цветы, различный декор, про которые я говорю, и в склеп привозит. В общем, мы с ним дружим, у нас хорошие отношения», — поделилась вдова.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста.

8 декабря 2023 года стало известно, что Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше женщины на 23 года.

Ранее актрису Маргариту Терехову госпитализировали с кровотечением.

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