В России снимут фильм о первом космонавте Индии

Индийская компания Kartina Entertainment снимет фильм о первом индийском космонавте Ракеше Шарме в России. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на главу компании Сарфараза Алама Сафу.

До этого его компания уже снимала кино в России.

«Я также работаю над фильмом, представляющем собой биографическую картину о Ракеше Шарме, который будет снят здесь», — сказал он.

Шарм поднялся на земную орбиту в составе экипажа советского корабля «Союз Т-11» в 1984 году вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Длительность полета Шармы составила 7 суток, 21 час и 41 минуту.

Проект «Гаганьян», в рамках которого первый индийский национальный космический экипаж должен отправиться в космос, запланирован на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и продолжают тренировки в Индии.

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