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Виктория Боня похвасталась встречей со звездой турецких сериалов в Каннах

Блогер Виктория Боня встретилась с турецкой актрисой Ханде Эрчел в Каннах

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Телеграм-канал «Виктория Боня»

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала совместные снимки со звездой турецких сериалов Ханде Эрчел.

«Узнаете, кто это? Ваша любимая актриса из сериала «Постучись в мою дверь». У нее самые большие глаза, которые я когда либо видела», — написала Боня.

Фанаты в комментариях под публикацией похвалили внешность турецкой артистки, хотя многие отметили, что не смотрели самый популярный сериал с участием Эрчел — мелодраму «Постучись в мою дверь». Некоторые также похвалили Боню за интересный выбор платья: блогер пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в пышном розовом платье, украшенном перьями в цвет.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. 21 мая Боня вернулась в Монако. Она пожаловалась на засохший сад в своей квартире.

Ранее Ольга Бузова публично отчитала Даву за отсутствие извинений после разрыва.
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