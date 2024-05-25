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Дмитрий Тарасов показал неприличный жест водителю автобуса

Блогер Тарасов не смог выехать с тротуара и рассердился на водителя автобуса

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РИА «Новости»

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов показал средний палец водителю автобуса в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет СМИ, Тарасов на премиальном автомобиле марки Bentley пытался съехать с тротуара на Кутузовский проспект задним ходом через автобусную полосу. В это время по дороге двигался автобус, водитель подождал, пока Тарасов пытается совершить свои маневры. Экс-футболист не сразу смог ровно вырулить на дорогу, поэтому то и дело сбивался с пути, а в конце движения и вовсе показал средний палец.

Футболист Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на модели и блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

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