Лоза раскрыл причину конфликта Киркорова и Успенской: «Дикий стресс»

Певец Юрий Лоза предположил, что Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую ради пиара. Его слова передает aif.ru.

«Антиреклама — это тоже реклама. Представьте себе, какой у Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить, поэтому все что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком», — считает исполнитель.

По словам Лозы, артисты часто делают упор на скандалы, так как самостоятельно не могут производить другой контент, способный зацепить зрителя. Певец сравнил себя с Киркоровым и пояснил, что в отличие от бывшего мужа Аллы Пугачевой может написать и книгу, и песню.

17 мая сообщалось, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке. Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что «ничего не знает» о претензии и предположил, что она может быть «ответом» на иск, который певец подал к Успенской ранее.

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