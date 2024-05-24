Муцениеце объяснила, почему пропустила выпускной сына

Актриса Агата Муцениеце уточнила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пропустила выпускной сына Тимофея из-за съемок.

«Сегодня у Тимохи выпускной, и я до последнего надеялась, что останусь в Москве. Мама работает», — поделилась знаменитость.

Об этом звезда рассказала, после того как в сети появились предположения, что Прилучный и Муцениеце вместе посетили выпускной наследника, несмотря на судебные разбирательства между звездами.

Актриса выложила в личном блоге видеоролики с сыном. Прилучный, в свою очередь, опубликовал фотографии с того же мероприятия. Оказалось, что Муцениеце поделилась видео, которое сделал бывший муж.

23 мая стало известно, что Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей— Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

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