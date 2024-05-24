Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Коррозия металла» возобновила концерты после облавы силовиков

Shot: группа «Коррозия металла» после облавы согласилась выступать за полмиллиона рублей

close
100%
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Российская группа «Коррозия металла» возобновила концертную деятельность после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник издания утверждает, что теперь группа играет только на корпоративах за полмиллиона рублей. Частным заказчикам музыканты обещают устроить «треш и угар» по предоплате — авансу в 21 тысячу рублей.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тысячу рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

После этого Троицкий заявил, что «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность и потребовал для организаторов рейда трибунала.

Ранее критик Соседов объяснил, почему не будет слушать новый трек Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами