«Коррозия металла» возобновила концерты после облавы силовиков

Российская группа «Коррозия металла» возобновила концертную деятельность после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник издания утверждает, что теперь группа играет только на корпоративах за полмиллиона рублей. Частным заказчикам музыканты обещают устроить «треш и угар» по предоплате — авансу в 21 тысячу рублей.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тысячу рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

После этого Троицкий заявил, что «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность и потребовал для организаторов рейда трибунала.

Ранее критик Соседов объяснил, почему не будет слушать новый трек Пугачевой.