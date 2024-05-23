Прохор Шаляпин раскрыл, какой полезный совет дал Ольге Бузовой: «Трясется целыми днями»

Певец Прохор Шаляпин на телешоу «Утро.ТНТ» признался, что посоветовал Ольге Бузовой купить себе платформу для вибротряски.

«Еще у меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и трясется теперь тоже целыми днями. Мы же видим, как она прекрасно теперь выглядит», — улыбнулся Шаляпин.

Артист рассказал, что встает обычно в районе 9–10 часов утра, первым делом он кривляется у зеркала, чтобы рассмешить себя и разбудить мышцы лица. По словам Шаляпина, именно виброплатформа и интенсивные тренировки помогают ему поддерживать себя в хорошей форме. Исполнитель отметил, что любит плотно и вкусно поесть, особенно ночью. Шаляпин намекнул, что нередко нарушает диету из-за своих «подруг».

До этого Шаляпин рассказывал, что никогда не будет работать ради женщины. Он назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал Леонида Агутина, который шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

Ранее Прохор Шаляпин пожаловался, что его сердце сейчас свободно.