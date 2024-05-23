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Семенович рассказала о постыдном случае из жизни

Певица Семенович рассказала, что обливала бармена коктейлем в нетрезвом состоянии

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович вспомнила свой постыдный поступок в ночном клубе. Об этом сообщает Voice.

Семенович рассказала, что однажды напилась и начала танцевать на барной стойке. Во время этого процесса артистка обливала бармена коктейлем. Певица призналась, что ей до сих пор стыдно за свое поведение.

16 апреля Семенович призналась, что принимала «модный препарат» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

Семенович заявила, что подобные препараты стоит принимать строго по назначению врача и не покупать их с рук.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

Ранее Анна Семенович рассказала, что ее чуть не изнасиловали бандиты в 90-х.

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