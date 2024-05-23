Катя Лель о Пугачевой: «Гениальная женщина»

Певица Катя Лель призналась в беседе с NEWS.ru, что пока не слышала новую песню Аллы Пугачевой.

Лель также еще не видела клипа на композицию Пугачевой. На вопрос журналистки, почему Примадонна решила сейчас выпустить песню, артистка назвала коллегу гениальной женщиной и легендой.

«Она — легенда, и это даже не обсуждается. Поэтому, что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — заявила певица.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S.» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Сергей Зверев оценил шансы на возвращение Пугачевой в Россию.