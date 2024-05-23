Актриса Немоляева вышла на связь после сообщений об ухудшении состояния

Актриса Светлана Немоляева вышла на связь – в беседе с 360.ru она подтвердила, что находится в тяжелом состоянии. Звезда «Служебного романа» попала в больницу с коронавирусной инфекцией, на фоне чего у нее развилась дыхательная недостаточность и начались проблемы с сердцем.

«Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем», — сказала артистка журналистам.

Напомним, Немоляеву госпитализировали 19 мая. Сегодня стало известно, что ей диагностировали приступ фибрилляции предсердий и хаотичное сокращение сердца. Врачи сделали все возможное для выравнивания ритма. Сама актриса признавалась, что заболела ковидом впервые, так как в период пандемии ей удалось избежать заболевания.

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