Кинокритик назвал идеального актера на роль Жириновского

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что актер Сергей Безруков идеально бы подошел на роль основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Шпагин считает, что сложно представить кого-то на месте Жириновского, так как политик был «такой один». Кинокритик считает важным точное воспроизведение интонации и голоса лидера ЛДПР. По его мнению, на такое способен только Безруков.

«Он (Безруков) всегда идеально озвучивал Жириновского в «Куклах». Жириновского Безруков еще не сыграл», — отметил кинокритик.

25 марта сообщалось, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера Никиты Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

26 марта режиссер грядущего фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов сообщил, что Кологривый все еще может сыграть главную роль в байопике.

По словам режиссера, Кологривый сыграет Жириновского, если удачно пройдет кастинг и если ЛДПР не будет против его участия на фоне скандала.

Ранее стало известно о миллионном долге Кологривого.