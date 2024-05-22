Марьям Тилляева осудила Викторию Боню за продажу билетов на Каннский фестиваль

Блогер Марьям Тилляева в беседе с Telegram-каналом «Блокнот» рассказала, как желающих попасть на Каннский кинофестиваль кидают на деньги.

По словам внучки экс-президента Узбекистана, многие представители киноиндустрии пытаются заработать на блогерах, продавая им аккредитации на красную дорожку или показ конкретного фильма. Тилляева рассказала, как ее подруга решила купить билет на показ фильма Кевина Костнера за $5 тысяч, однако ей отправили лишь просроченный код, по которому уже кто-то прошел.

«Для меня, конечно, шок то, что Виктория Боня за $30 тысяч продает билеты на Каннскую кинодорожку, когда они в лучшем случае могут стоить пять тысяч. Но если есть желающие, я их поздравляю. Здесь очень много девушек, которые просто прыгают с яхты на яхту, а-ля «дорогой эскорт». Никого не осуждаю, просто рассказываю, каково тут», — резюмировала Тилляева.

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