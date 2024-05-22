Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерия рассказала, контролирует ли диету Пригожина: «Уже сам разбирается»

Певица Валерия похвасталась, что Иосиф Пригожин начал разбираться в диетах

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Валерия в интервью «СтарХиту» призналась, что не помогает мужу Иосифу Пригожину поддерживать себя в хорошей форме.

«Я и сейчас готова помочь своему мужу в процессе похудения, но он уже сам разбирается. Все, что он делает, он делает совершенно самостоятельно. К сожалению, никак не могу влиять на процессы. Но когда надо, я всегда рядом, могу подсказать, что-то посоветовать, научить», — уточнила Валерия.

Она также рассказала, что ее внучка Селин сейчас ходит в детский сад с углубленным изучением английского языка, а также учит китайский. По словам Валерии, она практически не видит Селин, так как к девочке еще приходит репетитор по шахматам. При этом исполнительница подчеркнула, что рада различным активностям в жизни Селин, учитывая что все эти занятия приходятся девочке по душе.

Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Валерия назвала себя категорической противницей пластики в 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами