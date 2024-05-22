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Отар Кушанашвили оправдался за сравнение Никиты Кологривого с голодным котом

Журналист Кушанашвили назвал Никиту Кологривого одаренным парнем

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и блогер Отар Кушанашвили на шоу Басты «Вопрос ребром» оправдался за сравнение Никиты Кологривого со своим котом.

«Он, вне всякого сомнения, талантлив. Я считаю Кологривого очень одаренным парнем. Если вы внимательно слушали, то я миллион раз говорил, что он одаренный. Единственная претензия – он высказался о великих русских артистах непочтительно», — возмутился Кушанашвили.

Он напомнил, что Кологривый в пренебрежительном тоне отзывался об актерских талантах известных ушедших артистов, таких как Иннокентий Смоктуновский, Александр Абдулов и другие актеры. Кушанашвили подчеркнул, что критиковал звезду «Слова пацана» в основном за непочтительное отношение к мэтрам российского кино.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Кушанашвили рассказал, что Басков помог ему деньгами в трудный период.

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