Валерия о пластике: «Делают себя под копирку»

Певица Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет. Слова исполнительницы передает «СтарХит».

«Вряд ли в 30 лет идут на подтяжку — там нечего подтягивать. Возможно, они просто обращаются к пластическому хирургу, чтобы себя переделать. Но вот тут, конечно, я категорическая противница, потому что любое вмешательство, во всяком случае, то, что я вижу, придает возраста», — заявила артистка.

Валерия подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Она ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время певица не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях — например, если у девушки крупный нос, который портит лицо. При этом знаменитость отметила, что даже несовершенства могут придать индивидуальности образу.

«У французской актрисы Камилль Коттен крупный нос, прямо римский профиль, и она не делает никаких операций. Она потрясающе красива! Вот не понимаю, зачем все себя делают под копирку», — посетовала звезда.

До этого Валерия признавалась, что научилась с возрастом принимать себя со всеми несовершенствами. Певица считает, что сейчас выглядит лучше себя 30-летней.

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