Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерия о пластике: «Делают себя под копирку»

Певица Валерия назвала себя категорической противницей пластики в 30 лет

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет. Слова исполнительницы передает «СтарХит».

«Вряд ли в 30 лет идут на подтяжку — там нечего подтягивать. Возможно, они просто обращаются к пластическому хирургу, чтобы себя переделать. Но вот тут, конечно, я категорическая противница, потому что любое вмешательство, во всяком случае, то, что я вижу, придает возраста», — заявила артистка.

Валерия подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Она ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время певица не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях — например, если у девушки крупный нос, который портит лицо. При этом знаменитость отметила, что даже несовершенства могут придать индивидуальности образу.

«У французской актрисы Камилль Коттен крупный нос, прямо римский профиль, и она не делает никаких операций. Она потрясающе красива! Вот не понимаю, зачем все себя делают под копирку», — посетовала звезда.

До этого Валерия признавалась, что научилась с возрастом принимать себя со всеми несовершенствами. Певица считает, что сейчас выглядит лучше себя 30-летней.

Ранее певец Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Гузееву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами