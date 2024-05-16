Мединский объяснил, почему в школе увеличилось число уроков истории

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что увеличение числа уроков истории в российских школах объясняется не сменой приоритетов в системе образования, а необходимостью сбалансировать количество часов, которые выделяются на изучение обществознания и истории. Об этом пишет РИА Новости.

«Большее внимание к истории происходит не за счет увеличения числа гуманитарных часов — это просто перераспределение между обществознанием (и историей. — прим. ред.)», — сказал он.

По словам Мединского, в настоящий момент в РФ происходит естественное перераспределение часов, отвечающее потребностям средней школы и «здравого смысла». При этом экс-министр культуры РФ отметил, что увеличение количества уроков истории в школьной программе не происходит за счет сокращения часов других предметов, например, естественных наук.

В конце марта председатель РВИО Владимир Мединский заявил, что предложение Минпросвещения РФ исключить обществознание из программы для учащихся 6-8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету.

Ранее Мединский назвал историю полем битвы за умы людей.