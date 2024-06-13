Стала известна личность женщины, пострадавшей при стрельбе в Калужской области

Женщина, получившая ранение в результате стрельбы в районе Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области, является иконописцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наместника религиозной общины епископа Можайского Иосифа (Королева).

«Она (пострадавшая. — «Газета.Ru») <…> иконописец», — рассказал священнослужитель.

В частности, женщина занимается написанием икон для монастыря. При этом епископ добавил, что на территории самой религиозной общины никакой стрельбы не было. Здесь никто не пострадал.

12 июня в городе Козельск в Калужской области вооруженный мужчина открыл стрельбу возле мужского монастыря Оптина пустынь. Сотрудники правоохранительных органов искали нарушителя всю ночь, к утру его удалось задержать.

По информации оперативных служб, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила касательное легкое ранение, уточнялось в заявлении.

Впоследствии стало известно, что мужчина открыл огонь в попытке остановить проезжавший мимо автомобиль. Он хотел ограбить сидевших в салоне людей.

Ранее в Москве местный житель открыл стрельбу по соседям из-за коробок в тамбуре.