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Стала известна личность женщины, пострадавшей при стрельбе в Калужской области

Пострадавшая при стрельбе у Оптиной пустыни под Калугой является иконописцем

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Женщина, получившая ранение в результате стрельбы в районе Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области, является иконописцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наместника религиозной общины епископа Можайского Иосифа (Королева).

«Она (пострадавшая. — «Газета.Ru») <…> иконописец», — рассказал священнослужитель.

В частности, женщина занимается написанием икон для монастыря. При этом епископ добавил, что на территории самой религиозной общины никакой стрельбы не было. Здесь никто не пострадал.

12 июня в городе Козельск в Калужской области вооруженный мужчина открыл стрельбу возле мужского монастыря Оптина пустынь. Сотрудники правоохранительных органов искали нарушителя всю ночь, к утру его удалось задержать.

По информации оперативных служб, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила касательное легкое ранение, уточнялось в заявлении.

Впоследствии стало известно, что мужчина открыл огонь в попытке остановить проезжавший мимо автомобиль. Он хотел ограбить сидевших в салоне людей.

Ранее в Москве местный житель открыл стрельбу по соседям из-за коробок в тамбуре.

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